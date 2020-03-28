Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu 'Sevdiklerimize yarın yakın olmak istiyorsak bugün biraz mesafeli olalım' dedi.
Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var.
Bakan Soylu:"Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk."