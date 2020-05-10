Bakan Soylu: Terör örgütüne 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu göstereceğiz

Bakan Soylu, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tatvan'daki Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Ardından Askeri Spor Salonuna geçen Soylu, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini anlattı.

Geçen hafta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 kahraman askerin şehit düştüğünü anımsatan Soylu, kahraman askerilerin şehit düştüğü Sehi Ormanları'nı teröristlere dar edeceklerini ve şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını söyledi.

Kahraman güvenlik güçlerinin ülkenin birlik ve beraberliği için dağlarda teröristleri korkuttuğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Çoğu bitti azı kaldı. Yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü. Allah nasip ederse bu yıl stratejisini yeniden planladığımız yeniden ortaya koyduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz operasyon zincirimizle terör örgütüne 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu hep beraber göstereceğiz. Hem Sehi Ormanlarını hem Hırsız Çeşmesi dahil olmak üzere Ölek'in olduğu yerlerin tamamını onlara dar edeceksiniz. Sizin yeteneğiniz, bilginiz cesaretiniz, kararlılığınız ve eğitiminiz bunların üstesinden çok rahatlıkla gelir."

"Bu hafta salı, çarşamba, perşembe günleri arkadaşlarımız, Tunceli, Ağrı ve Adıyaman'da 9 teröristi birebir mücadele ile cehennemin dibine kadar gönderdi. Onun için siz bu memleketin bu konuda en iyi yetişmiş evlatlarısınız." diyen soylu, terörle mücadelede geçmiş dönemlere oranla çok farklı bir noktada olduklarını vurguladı.

Soylu, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyadaki dengelerin değişeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"KAÇMAKTAN YORULDULAR"

"Korona musibetinden sonra terörün tamamen yok edildiği, bitirildiği bir Türkiye ile hep beraber gelecek nesillere de bugünün Türkiye'sine de fırsatı elinde bir ülke bırakalım. Bu bizim elimizde. Bunu hep beraber sağlayabiliriz. Zaten ödleri patlıyor, kaçmaktan yoruldular. Geçen yıl ve ondan önceki sene elde ettiğiniz başarıyı kat be kat bu yıl ortaya koyarak bu işi bitirelim. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Bir ölür bin diriliriz. Bu memlekette bize kalan emanette budur. Allah sizden razı olsun. JÖH'lerimiz, komandolarımız, kahramanlarımız, size milletimizin duaları var. Anneler, ablalar, kardeşler, ağabeyler, babalar, dedeler, amcalar hepsi sizlere dua ediyor. 'Allah ayağınızı taştan sakınsın' diye. 'Allah sizi bütün musibetlere karşı muhafaza etsin' diye, Bizim dualarımız da sizinle. Onları size söylemek, sizler olmak, cesaretinizi cesaretimizle bütünleştirmek için buraya geldim."

Askerlerle bir süre sohbet eden Bakan Soylu, ardından Vali Çağatay ve komutanlarla güvenlik toplantısına katıldı.