Bakan Soylu talimat verdi, kıyafetleri değişti!

Havalimanlarındaki pasaport polislerinden memnuniyeti değerlendiren cihazlardan sonra görevli emniyet personelinin kıyafetlerinde de değişikliğe gidildi. Pasaport polisleri, artık turistleri turkuaz renkli ve "Turkey" yazılı yeleklerle karşılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakanlığın, havaalanlarında "yolcu memnuniyeti ölçme ve değerlendirme anket çalışması" başlattığı, havaalanlarına yerleştirilen cihazlarla yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarının değerlendirmeye tabi tutulduğu bildirildi.

Uygulamanın Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dildeki anket cihazlarıyla gerçekleştirildiği, yolcuların pasaport polisinden memnun oldukları ya da olmadıkları durumlar ortaya çıkarılarak eksik hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bakanlık şimdi de her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, vitrin konumunda bulunan pasaport polislerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan görevli pasaport polisleri artık turkuaz renkli, ön kısmında 'Turkey' yazısı bulunan özel tasarım polis yelekleri giymeye başladı."



AA