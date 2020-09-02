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  3. Bakan Soylu: Sözde DEAŞ emirinin yakalanmasıyla birlikte tüm ilişkiler ağını çözüyoruz
02 Eylül 2020 Çarşamba 15:09 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Sözde DEAŞ emirinin yakalanmasıyla birlikte tüm ilişkiler ağını çözüyoruz

Bakan Soylu: Sözde DEAŞ emirinin yakalanmasıyla birlikte tüm ilişkiler ağını çözüyoruz

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel 24 TV'de DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yiğitel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Sözde DEAŞ emirinin yakalanmasıyla birlikte tüm ilişkiler ağını çözüyoruz. Türkiye bölgede istikrarı sağladıkça uluslararası istihbarat örgütleri ellerindeki aparatları harekete geçiriyor. Biz bunun farkındayız." dediğini belirtti.

Adana'da düzenlenen operasyonda sözde DEAŞ emiri Mahmut Özden'in oğluyla birlikte 5 kişi daha gözaltına alınmış, çok sayıda döküman ele geçirilmişti. Konu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İçişleri Bakanı Soylu'nun terörle mücadeleyi rehavete kapılmadan sürdürdüklerini söylediğini belirterek, "Terör örgütleri üzerinden Türkiye’yi hedef alarak aslında tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları var." açıklamasında bulunduğunu belirtti.

Yiğitel, Bakan Soylu'nun açıklamasını şöyle aktardı:

DEAŞ’ın harekete geçmesi meselesi kendiliğinden değil. DEAŞ’a yeni bir yazılım yüklendi. Uluslararası istihbarat örgütleri DEAŞ’ı aparat olarak kullanıyor.

DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanmasıyla birlikte tüm ilişkiler ağını çözüyoruz

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