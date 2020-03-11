İçişleri Bakanı Soylu: Mağara aramasınlar, hepsini patır patır götüreceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinden çıkmaya başladığını belirterek, "Boşuna mağara falan aramasınlar, hepsini patır patır götüreceğiz." dedi.

DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı"nın açılış programına katıldı.

31 Aralık 2016 tarihide düzenlenen Reina saldırısından beri Türkiye'nin şehirlerinde bir terör eylemi gerçekleşmediğini hatırlatan Soylu, terör örgütü PKK'ya katılımın 40 yıllık tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ve kırsal kadroların mağaralardan başını dışarı çıkaramadığını söyledi.

"YÖNETİCİ KADROLARI YAKALANDI"

Sol terör örgütlerinin de saldırı kabiliyetinin sıfıra yakın bir noktaya geldiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Çoğunun yönetici kadroları yakalandı. DEAŞ, önemli bir gerileme yaşıyor, FETÖ'nün de yine yönetici kadrosu, kilit yapılanmaları çökertildi. Hemen hemen hepsi maddi kaynak bulma konusunda ciddi bir zorlukla karşı karşıya."

"AVRUPA'YA BAKIYORUM VE ACIYORUM"

Avrupa'nın insanlık açısından iflas ettiğini ifade eden İçişleri Bakanı Soylu, "Batı'nın ne kadar acımasız olduğunu, Edirne'den ülkemizi terk edip Yunanistan'a giden masum insanlara Allah'tan korkmayan, insanlık bilmeyen davranışlarıyla beraber net bir şekilde görüyoruz." sözlerini kullandı.

Avrupa'ya bakıp acıdığını belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kravatlarının cicili bicili ama gönüllerinin kapkara olduğu, vicdanlarının da insanlıktan uzak olduğunu görüyoruz. Avrupa'ya bakıyorum ve acıyorum. Avrupa'ya ehemmiyet veren Türkiye'dekilerden de tiksiniyorum. Bunu da açıkça söylüyorum."

"PKK HEDEFLEDİĞİ POZİSYONA GELEMEDİ"

İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) sadece Bahar Kalkanı Harekatı değil aynı zamanda dağlardaki mağaralara kadar tüm sahayı baskı altına aldıklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Güney sınırımızın altındaki karmaşadan istifade etmek istediler ama hem uluslararası diplomasiyle, hem de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla buna izin vermedik. Şehitlerimiz oldu, yüreğimize ateşler düştü, Allah hepsine rahmet eylesin. Onların varlığı sayesinde bu mücadeleden bir adım geri düşmedik, PKK da oralarda hedeflediği pozisyona gelemedi."

"KIŞ ÜSLENMESİNDEN ÇIKIYORLAR, HEPSİNİ PATIR PATIR GÖTÜRECEĞİZ"

Zamanında yıllık katılımı 5 binli rakamlarda olan terör örgütü PKK'nın bugün ülke içindeki toplam eleman sayısının 500 seviyesinde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Bakın bu kış dağları hiç bırakmadık, kafalarını çıkaramadılar. Şimdi kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz. Bu yıl bambaşka bir yıl olacak. 2020 yılı, terör örgütünü Türkiye sınırları içinde tamamen bitirmek için varımızı, yoğumuzu ve bütün riskimizi ortaya koyduğumuz bir yıl olacak. 2021 yılında, PKK denilen terör örgütünü Türkiye sınırları içine aktartmayacağız. 2020 yılının sonbaharından sonra da bir daha kış üslenmesi gibi bir dertleri de kalmayacak. Boşuna mağara falan aramasınlar. Geçen yıl terör örgütüne 130 katılım olmuştu, buna karşılık 273 kişiyi, aileleriyle görüşüp ikna yoluyla dağdan indirmiştik. Bu yıl ise en güncel rakamla, yılbaşından bugüne kadar PKK'ya sadece 7 kişi katıldı. Bunun karşısında 58 kişi ikna yoluyla teslim oldu."

Diyarbakır'da çocuğu terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin 191 gündür eylem yaptığını ve bu tür eylemlerin Almanya'da da başladığını ifade eden Soylu, "Almanya'da çocuğu PKK tarafından kaçırılan bir anne, PKK derneğinin önünde bu eylemi gerçekleştiriyor. Yakında onların sayısı da artacak." dedi.

"HDP, KANDİL'İN GETİR GÖTÜR MEMURUDUR"

Diyarbakır'daki eylemlere şu ana kadar 126 ailenin katılım gösterdiğini ve güvenlik güçlerinin başarısıyla 13 kişinin dönüş sağladığını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Terör örgütlerinin sadece elemanları üzerine değil, buna bağlı olarak eylem kapasitesinde de ciddi çalışmalarımız var. Yine yılbaşından bugüne kadar 1 tanesi DEAŞ, 1 tanesi Sol Terör Örgütü, 23 tanesi de PKK olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi ve toplam 246 terörist etkisiz hale getirildi."

Milleti bütün tehlikelerden korumak için 24 saat çalıştıklarının altını çizen Soylu, "Çünkü karşımızda Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan, Suriye'deki istikrarsızlığı ve Irak'taki istikrarsızlığı Türkiye'ye taşımak isteyen ve Batı tarafından desteklenen acımasız bir terör örgütü silsilesi var." ifadelerini kullandı.

Yılbaşından bugüne kadar terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmalarına yönelik olarak 841 operasyon gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada yeri gelmişken KCK'ya da bir paragraf açmak isterim. Bu yapıyı çok doğru tanımlamak durumundayız. Esasında PKK'nın siyasi şemsiyesi KCK'dır. HDP ise Kandil'in getir götür memurudur, ulağıdır. İkballerini Kandil'in talimatlarına kayıtsız şartsız itaate bağlamış, bunun nimetleriyle elitleşmiş bir yapıdır. Ancak asıl siyasi uzantı, PKK'ya kendi ideolojisini yükleyen, pratikte bunu uygulayan KCK'dır. Dolayısıyla bu yapıyla mücadele bizim için çok önemlidir, sürekli takip ediyoruz ve bunu bitirmeye kararlıyız."

"YALAN VE FİTNE, FETÖ'NÜN AMENTÜSÜ OLMUŞTUR"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda yılbaşından bugüne kadar 2 bin 67 operasyon gerçekleştirildiğini, 4 bin 214 kişinin gözaltı alındığını ve 654 kişinin tutuklandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu mücadelede de hiçbir şekilde gevşeklik göstermemiz mümkün değildir. Bu örgütün sosyal medyada olsun, genel toplum iletişiminde olsun özellikli bir takım dedikodular oluşturma kabiliyetine çok dikkat etmek zorundayız. İstisnasız tüm süreçleri, tüm konuları, tüm gündemi provoke ediyorlar. Dinimizde yalan haramdır, dinimizde fitne de haramdır ama bunlar hangi inanışın içerisindedir onu bilmiyorum. Yalan ve fitne, FETÖ'nün amentüsü olmuştur. Bunların her türlü faaliyetine karşı sürekli tam donanımlı, sürekli teyakkuzda ve sürekli gayretli olmak durumundayız. Vicdanınızda, aklınızda 'FETÖ bitmiştir' dedikten sonra, 10 yıl daha teyakkuzda ve saha olmamız lazım. İşte bu örgüt böyle bir terör örgütüdür. İstihbarı bir yapılanması olduğunu hepimiz biliyoruz."