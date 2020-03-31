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  3. Bakan Soylu: Koronavirüs provokatörlerinin yüzde 70'i terör örgütleriyle ilintili

Bakan Soylu: Koronavirüs provokatörlerinin yüzde 70'i terör örgütleriyle ilintili

Bakan Soylu: Koronavirüs provokatörlerinin yüzde 70'i terör örgütleriyle ilintili

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."

Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."

"İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik."


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