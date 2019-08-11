Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Kurban Bayramı'nın 1. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Soylu, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın 1. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu, Bahçelievler'de bulunan Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılarla bir araya geldi. 
Soylu'ya ziyaretinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Dış ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çekindi. Süleyman Soylu daha sonra vatandaşlarla ikram edilen çay eşliğinde sohbet etti. Yaklaşık bir saatlik ziyaretin ardından Soylu Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinden ayrıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Reynmen sözünü tuttu
Neslihan Atagül meyve topladı, konserve yaptı
Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar...
Aslı ve Murat'ın 'Bora Bora' tatili
<p>Antalya Ticaret ve Sanayi Odası binası karşısındaki pazardan satın aldıkları kurbanlık hayvanları

Kurbanlıkları üst geçitten geçirmek isteyenlerin mücadelesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif!

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de!