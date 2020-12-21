Bakan Soylu, görüntüleri paylaşarak AB'ye seslendi: Yunanistan hesabı sorulmayacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesini gözler önüne seren Türkçe ve İngilizce bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Türk Sahil Güvenlik Güçleri'nin Yunanistan tarafından denize itilen göçmenlerin kurtarılma anları yer alırken Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex ’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?"