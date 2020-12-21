21 Aralık 2020 Pazartesi 22:22 | Son Güncelleme:
Bakan Soylu, görüntüleri paylaşarak AB'ye seslendi: Yunanistan hesabı sorulmayacak mı?
İçişleri Bakanı Soylu, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı insanlık dışı görüntüleri aktaran bir kişiye yer verdi. Soylu paylaşımında AB'ye seslenerek, "Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesini gözler önüne seren Türkçe ve İngilizce bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Türk Sahil Güvenlik Güçleri'nin Yunanistan tarafından denize itilen göçmenlerin kurtarılma anları yer alırken Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex ’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?"
Sayın @YlvaJohansson— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) December 21, 2020
Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.@Frontex’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?@EU_Commissionhttps://t.co/at0dCgBSok pic.twitter.com/YcolzFNEhK