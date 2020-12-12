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  • Bakan Soylu duyurdu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye indi
12 Aralık 2020 Cumartesi 23:56 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye indi

Bakan Soylu duyurdu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye indi
AA

İçişleri Bakanı Soylu TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye indi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz."

"Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye indi."

"Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz."

"Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir."

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