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  3. Bakan Soylu: Dünya cevap versin, bu sivilleri kim vurdu?

Bakan Soylu: Dünya cevap versin, bu sivilleri kim vurdu?

Bakan Soylu: Dünya cevap versin, bu sivilleri kim vurdu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan ve roketlerle sivilleri hedef almasıyla ilgili "Havan toplarının başında kim vardı? Dünya cevap versin, bu sivilleri kim vurdu?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.

Soylu şunları söyledi:

"Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz."

Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hakaret içeren 500'e yakın sosyal medya hesabının incelendiğini, 121 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

AA

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