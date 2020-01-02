Bakan Soylu: Denetimleri yüzde 128 arttırdık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık."
İçişleri Bakanı Soylu: "Geleceğin sürücülerini yetiştirmekten, uyuşturucu konusunda bilinçlendirmeyi arttırarak kullanımını azaltmaya kadar pek çok başlıkta eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek geleceğin suç ve güvensizlik oranını aşağı çekmeyi hedefliyoruz."
Soylu: "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır."
Ayrıntılar geliyor