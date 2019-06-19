Son dakika... Trabzon'daki sel faciasında bir acı haber daha! Bakan Soylu açıkladı

Çamlıktepe'de bir açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Selde 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi aranıyor. Selin etkili olduğu iki mahalleye ulaşım sabah saatlerinde sağlandı, şimdiye kadar 76 vatandaş afet bölgesinden tahliye edildi. Çamlıktepe mahallesi sakinleri dün yaşanan sel sonrası bu sabah günün ilk saatlerinde mahallelerine yaya olarak ulaştı.