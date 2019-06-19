Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8593
  • 6,5673
  • 252.767
  • 93.857
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika... Trabzon'daki sel faciasında bir acı haber daha! Bakan Soylu açıkladı

Son dakika... Trabzon'daki sel faciasında bir acı haber daha! Bakan Soylu açıkladı

Son dakika... Trabzon'daki sel faciasında bir acı haber daha! Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu: 7 bina selde tamamen yerinden söküldü. Hat boyunca kaybolan vatandaşlarımız aranıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu, 6 kişi kayıp.

Çamlıktepe'de bir açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Selde 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi aranıyor. Selin etkili olduğu iki mahalleye ulaşım sabah saatlerinde sağlandı, şimdiye kadar 76 vatandaş afet bölgesinden tahliye edildi. Çamlıktepe mahallesi sakinleri dün yaşanan sel sonrası bu sabah günün ilk saatlerinde mahallelerine yaya olarak ulaştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı

Çılgın Turizm

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

IMEI numaralı cihazların ticaretine düzenleme