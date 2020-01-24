Bakan Soylu açıkladı: Malatya'da 1 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV canlı yayınına telefonla bağlanarak Elazığdaki 6.8'lik depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Malatya'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, ilk bilgilere göre, Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin yaralandığı bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

Bakan Soylu: "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var."