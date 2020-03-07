Bakan Soylu son rakamı açıkladı: İşte Yunanistan'a geçen göçmen sayısı

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'Şaka yapıyorsunuz' derdik ama bu olay birmeselenin de anlaşılmasına vesile oldu: Maskeler düştü.

- Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

- Timlerimiz dün gece göreve başladı.

- Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı.

Ayrıntılar geliyor...