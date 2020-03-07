Bakan Soylu son rakamı açıkladı: İşte Yunanistan'a geçen göçmen sayısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylui Yunan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Timlerin dün gece göreve başladığını belirten Soylu, sınırı geçenlerin sayısının 143 bini aştığını söyledi.
Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
- 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'Şaka yapıyorsunuz' derdik ama bu olay birmeselenin de anlaşılmasına vesile oldu: Maskeler düştü.
- Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.
- Timlerimiz dün gece göreve başladı.
- Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı.
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