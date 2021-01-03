03 Ocak 2021 Pazar 11:45 | Son Güncelleme:
Bakan Soylu açıkladı: Çatır çutur devam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Çatur çutur devam" ifadesinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Çatur çutur devam" ifadesinde bulundu.
Bakan Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "229.156 kişi gözaltı, 23.693 kişi tutuklandı, 23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi. Ölümler ise 2017’de 941 iken 175’e düştü. 'Bataklık' dahil 158.674 operasyon yapıldı. Çatır çutur devam" dedi
2020’de UYUŞTURUCU ile mücadele— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) January 3, 2021
çatır çutur devam etti!
229.156 kişi gözaltı
23.693 kişi tutuklandı
23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi
Ölümler ise
2017’de 941 iken 175’e düştü
“Bataklık” dahil 158.674 operasyon yapıldı
Çatır çutur devam pic.twitter.com/ZuFdnObkzZ