Bakan Soylu: 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmamızı Temmuz'da İstanbul'da hizmete geçiriyoruz

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "44 ilde tüm acil çağrılara cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmamızı İstanbul’da da Temmuz ayı sonu itibariyle hizmete geçiriyoruz... İstanbul’umuza hayırlı olsun. Hedefimiz; 2019 yılı sonu itibariyle 70 ilde, 2020 sonu itibariyle 81 ilin tamamında hizmet vermek." dedi.