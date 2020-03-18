Bakan Selçuk'un paylaşımına destek mesajları yağdı!

ÖĞRENCİLERE ORDU’DAN FINDIK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un teneffüs açıklamasına destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden.” ifadesini kullandı.

KOCAELİ’NDEN PİŞMANİYE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, Bakan Selçuk’un açıklamasına karşılık olarak 81 ilde 81 okula pişmaniye gönderme sözü verdi. Büyükakın, “Sayın Bakanım, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniyeyle karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula pişmaniye bizden. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman.” dedi.

DONDURMALAR KAHRAMANMARAŞ’TAN

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, ilk teneffüste 81 ilden 81 okulun çocuklarının, mutluluğunu Maraş dondurmasıyla tatlandırmak istediklerini belirtti.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

“O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. Sayın Bakanım Ziya Selçuk 40 dakika teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmasıyla tatlandırmak isteriz. 81 ilde 81 okulumuza dondurmalar bizden.”

KAYISILAR MALATYA’DAN

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya üzerinden yaptığı “Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika, söz” paylaşımının ardından Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 81 okula kayısı gönderme kararı aldı.

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