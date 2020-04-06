Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7741
  • 7,3131
  • 357.74
  • 91566.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bursluluk Sınavı'na girecek öğrenciler için MEB'den önemli açıklama

Bursluluk Sınavı'na girecek öğrenciler için MEB'den önemli açıklama

Bursluluk Sınavı'na girecek öğrenciler için MEB'den önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1.dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak' açıklamasında buluundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1.dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2020 Yılı için alınan bursluluk sınavı başvuru işlemleri 5-17 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlandı.

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS ya da öğrenciler tarafından nitelenen ismi ile bursluluk sınavının tarihi daha önce 25 Nisan'dan 6 Haziran' ertelenmişti.


Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Evde 65 yaş üstü grubunu mutlu etmenin yolları

Çin'den sonra dünyada ilk kez plazma tedavisi Malatya'da yapıldı!