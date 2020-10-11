Bakan Selçuk'tan "fidan" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabı twitter'dan Hatay'daki orman yangını üzerine fidan dikme çağrısında bulundu.

Selçuk paylaşımında, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz.

Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.