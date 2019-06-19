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  3. Bakan Selçuk: Sel felaketinde arama çalışmaları devam etmekte

Bakan Selçuk: Sel felaketinde arama çalışmaları devam etmekte

Bakan Selçuk: Sel felaketinde arama çalışmaları devam etmekte

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte. Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz. Bakanlık personelimiz sahada. İhtiyaç analizleri sonrası gerekli desteği ailelere sağlayacağız” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte. Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz. Bakanlık personelimiz sahada. İhtiyaç analizleri sonrası gerekli desteği ailelere sağlayacağız” dedi.

(İHA)

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