Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesiyle görüştü

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, terör örgütü PKK mensuplarınca iki yıl önce Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesiyle telefonda görüştü.

Aybüke öğretmenin şehit edilmesinin yıl dönümünde ailesine tekrar başsağlığı dileyen Bakan Selçuk, telefon görüşmesinde şöyle konuştu:

“Öğretmenimiz bizim kalbimizde, yâdımızda, hatıramızda. Onu unutmuyoruz. Sadece Aybüke öğretmenimizi değil, hiçbir şehit öğretmenimizi unutmayacağız. Bugün de yıl dönümü olması nedeniyle tekrar bir başsağlığı dileyeyim, tekrar Allah sabırlarınızı artırsın dileğinde bulunayım istedim. Bütün aileye selam ediyorum. Sizin için yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman elimizden geleni yapmaya çalışırız.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının sonunda şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.