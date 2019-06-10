  • $5,7855
  • 6,5472
  • 247.126
  • 93.867
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 14:27 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:22

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesiyle görüştü

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesiyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki yıl önce PKK’lı teröristlerce Batman’da şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü. Kendilerine yeniden başsağlığı dileyen Bakan Selçuk, "Öğretmenimiz bizim kalbimizde, yadımızda, hatıramızda. Onu unutmuyoruz." diye konuştu.

TM Dijital Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, terör örgütü PKK mensuplarınca iki yıl önce Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesiyle telefonda görüştü.

Aybüke öğretmenin şehit edilmesinin yıl dönümünde ailesine tekrar başsağlığı dileyen Bakan Selçuk, telefon görüşmesinde şöyle konuştu:

“Öğretmenimiz bizim kalbimizde, yâdımızda, hatıramızda. Onu unutmuyoruz. Sadece Aybüke öğretmenimizi değil, hiçbir şehit öğretmenimizi unutmayacağız. Bugün de yıl dönümü olması nedeniyle tekrar bir başsağlığı dileyeyim, tekrar Allah sabırlarınızı artırsın dileğinde bulunayım istedim. Bütün aileye selam ediyorum. Sizin için yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman elimizden geleni yapmaya çalışırız.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının sonunda şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Kameralara Takıldı... Sokak Ortasında Kan Donduran Olay

Bu Harekete Bir İsim Arıyoruz :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Terör örgütü, intihar komandolarını bu dev havuzda eğitiyormuş

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.