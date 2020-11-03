Bakan Selçuk: "Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada deprem bölgesinde psikososyal destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Selçuk, 3 çadır alanında irtibat noktaları oluşturulduğunu söyleyerek, psikososyal destek veren personel sayısının artırıldığını kaydetti.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Selçuk, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, dün İdil Şirin ve Elif Perinçek'in enkaz altından kurtarılmasının ardından depremin 91. saatinde Ayda Gezgin'in güzel haberini aldıklarını söyledi.

Ayda'nın enkazdan çıkarılmasıyla umutlarının perçinlendiğini belirten Selçuk, "Arama kurtarma ekiplerine de moral olup, arama kurtarma faaliyetlerini daha büyük bir şevkle gerçekleştiriyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"5 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIMIZLA GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Selçuk, Bakanlık olarak bölgede psikososyal desteklere devam ettiklerini anlattı.

Zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Ailelerimizin hem hayatlarını kaybeden, vefatı olan ailelerimize hem bu süreci geçiren, bu travmayı daha kolay atlatmaları için psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık. Şu anda 5 bini aşkın vatandaşımızla görüşmeleri gerçekleştirdik. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Merkezlerimizin önünde de irtibat bürolarımız var; psikososyal destek almak isteyen vatandaşlarımız için. Vatandaşlarımızın başvurmaları için 3 çadır alanında da irtibat noktalarımız var."

Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da tespitler tamamlandıktan sonra yardımların devam edeceğini aktardı.

"İKİNCİ EL BAĞIŞ YAPILMASIN"

Bu süreci hep beraber atlatacaklarına inandıklarını ifade eden Selçuk, ikinci el bağış yapılmaması hususundaki ricasını şu sözlerle iletti:

"Diğer bir konu da ayni yardım depomuza birçok yardımlar gelmeye başladı. Yardım gönderen herkese teşekkür ediyorum. Kültürpark'ta geniş bir depo alanımız var. Oradaki gelen bütün ayni bağışların dağıtımını AFAD ve Kızılay aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Bütün vatandaşlarımızdan bir ricam da ikinci el bağış yapmamaları konusunda."