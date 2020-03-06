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  3. Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık

Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık

Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasının başlatıldığını duyurdu. "Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz." diyen Bakan Selçuk, "Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Tüm Türkiye'deki okullarda aynı anda başladı. Bakan Selçuk açıklamasında "Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"ÇOCUKLAR KAPALI VE KALABALIK ALANLARDAN UZAK TUTULMALIDIR"

Bakan Selçuk, "El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır." açıklamasında bulundu


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