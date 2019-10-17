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  3. Bakan Selçuk: Sınırda eğitim gören öğrencilere telafi eğitim verilecek

Bakan Selçuk: Sınırda eğitim gören öğrencilere telafi eğitim verilecek

Bakan Selçuk: Sınırda eğitim gören öğrencilere telafi eğitim verilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarda öğrencilerin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır." dedi.

Selçuk, "Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz." diye konuştu.

AA

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