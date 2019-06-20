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  3. Bakan Selçuk açıkladı! Çalışan ebeveynler için ara tatillerde ne yapılacak?

Bakan Selçuk açıkladı! Çalışan ebeveynler için ara tatillerde ne yapılacak?

Bakan Selçuk açıkladı! Çalışan ebeveynler için ara tatillerde ne yapılacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artırılan ara tatil sayısına ilişkin "Çalışan ebeveynler için ara tatillerde ne yapılacak?" sorusunu yanıtladı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu soruya ilişkin çözümleri sıraladı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklanan yeni eğitim sistemi çerçevesinde artırılan ara tatil sayısına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk, çalışan ebeveynlerin “Ara tatilleri artırdınız, çalışan ebeveynler için ne yapılacak?” sorusunu yanıtladı.

Bu dönemler için hayata geçirilecek olan çözümlerden bahseden Selçuk, “Gençlik spor kampları, TÜBİTAK gibi kuruluşlarla bilim kampları, okullarda ve halk eğitim merkezlerinde atölyeler ve etkinlikler gibi çözümlerimiz ve daha fazlası var.” ifadelerini kullandı.

İşte Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un o paylaşımı:

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