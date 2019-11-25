Bakan Selçuk açıkladı! 'Adli destek birimleri oluşturacağız'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(2020-2021 Koordinasyon Planı) 6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız. Araştırma sonuçları ışığında, Kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürüteceğiz."

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