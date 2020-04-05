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  3. Bakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dördü kanser ve epilepsi, üçü parkinson ilan olan 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, 4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

“SGK TARAFINDAN KARŞILANAN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8.564'E ULAŞTI"

Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.564’e ulaştı.” açıklamasını yaptı.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde: "2 kanser ilacı, 2 epilepsi ilacı, 3 parkinson ilacı, 7 kalp ilacı, 6 diyabet ilacı, 7 astım – KOAH ilacı”

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim” dedi.


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