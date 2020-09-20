Bakan Selçuk 1. sınıf öğrencilerinin aileleri ile Instagram'da buluşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya platformu Instagram üzerinden 1. sınıf öğrencilerinin aileleri ile saat 20.00'de Instagram canlı yayınında buluşacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SIKI HES TAKİBİ

- Her öğrenci ve velisi ile öğretmenlerin, servis şoförlerinin sağlık durumları HES koduyla takip edilecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması kapsamında oluşturulan HES takibinde herhangi bir ailede pozitif vaka bulunması halinde o öğrencinin bulunduğu sınıf uzaktan eğitime geçecek.

- Ölçme değerlendirmede öğrenciler hem yüzyüze hem de uzaktan eğitimde aldıkları derslerden sorumlu olacak. İlkokullarda sınavlar ağırlıklı olarak proje ve ödev üzerinden yapılacak.