Bakan Pekcan'dan Türk Eximbank açıklaması: "İhracatçılara 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.



Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



"2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı."

Bakan Pekcan, "2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz. İlk on ayda 1 milyon 515 bin parti ithal ürünü etkileyecek şekilde denetim yaparak 4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik." dedi.