16 Kasım 2020 Pazartesi 11:59 | Son Güncelleme:
Bakan Pekcan: "Ülkemize ve iş insanımıza güveniyoruz"
Ticaret Bakanı Pekcan, "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz." dedi.
Pekcan, "Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
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