  • $7,7211
  • 9,1477
  • 469.883
  • 1301.29
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Pekcan: "Ülkemize ve iş insanımıza güveniyoruz"
16 Kasım 2020 Pazartesi 11:59 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: "Ülkemize ve iş insanımıza güveniyoruz"

Bakan Pekcan: "Ülkemize ve iş insanımıza güveniyoruz"

Ticaret Bakanı Pekcan, "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz." dedi.

Pekcan, "Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

İlk adım Başkan Erdoğan'dan: Kuzey Kıbrıs'ta başkanlık sistemi sinyali verildi

Borsa'da tüm zamanların en yüksek seviyesi: Haftaya rekorla başladı

Oto tamir ustasından araç sahiplerine uyarı: ‘Ucuz antifriz' kullanmayın 15 bin liralık masraf açabilir
<p>Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı'na katıldı. Topl

Bakan Gül, mağdur odaklı yeni kurumsal yapıların oluşturulduğunu bildirdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bugünkü burç yorumları 16 Kasım 2020

Denizi olmayan kentin kurbağa adamları zorlu görevler için hazır bekliyorlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.