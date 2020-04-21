Bakan Pakdemirli: Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Pakdemirli, "Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın." dedi.

50 KADAR ÜRÜNÜ TAKİP EDİYORUZ

Pakdemirli ayrıca "Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır." ifadelerini kullandı.

Hububat alım fiyatına değinen Pakdemirli, "Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak" diye konuştu.

"ANKARA'DAN ALDIĞIMIZ ATIK SU NUMUNELERİNDE KOVİD-19 VİRÜSÜNE RASTLANMADI"

Ankara'dan alınan atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını belirten Bakan Pakdemirli, İstanbul'dan da numune toplandığını ve ona göre tedbir alınacağını bildirdi. Öte yandan Pakdemirli, "Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz." dedi.

187 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMELERİ CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Pakdemirli, "Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız." diyerek yeni müjdeyi de duyurdu.