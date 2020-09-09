09 Eylül 2020 Çarşamba 14:49 | Son Güncelleme:
Bakan Pakdemirli: Kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli ekononmik açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satırbaşları
“İzmir'e 17 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık”
“Türkiye kuru üzüm ihracatında dünyada birinci sırada."
“Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12 buçuk liranın altına düşürmeyeceğiz”
“2020 yılında kuru incir rekoltesinin, 85 bin 585 ton olacağını bekliyoruz"