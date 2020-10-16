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  • Bakan Pakdemirli açıkladı: Kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırdık
16 Ekim 2020 Cuma 15:14 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı: Kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırdık

Bakan Pakdemirli açıkladı: Kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırdık

Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık."

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