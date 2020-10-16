16 Ekim 2020 Cuma 15:14 | Son Güncelleme:
Bakan Pakdemirli açıkladı: Kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırdık
Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık."