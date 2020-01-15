Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışında, Kanal İstanbul Projesine ilişkin bilgi veren Kurum, "Kanal İstanbul, tamamlandığında akıllı binalarıyla yenilikçi çevre ve altyapı sistemleriyle ulaşım teknolojileriyle dünyada uygulanan akıllı şehir ürün ve hizmetlerinin tamamının aynı anda, aynı şehirde uygulandığı ilk proje olacak." dedi.

Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma proje olduğunu belirten Kurum, projenin aynı zamanda boğazın özgürlük projesi olduğunu da vurguladı.

Son 18 yılda Türkiye'nin marka projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde aynı inanç ve kararlılıkla gerçekleştireceklerini belirtti.

Şehirler için milat olacak yeni bir kanun düzenlemesini AK Parti Grubu'nun TBMM'ye sunduğunu anımsatan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bu düzenleme yasalaştığında, şehircilik anlayışımızda yatay mimarinin esas olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. 2012 yılında, zatıalilerinizin başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde de yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bundan böyle parsel bazlı planlama yerine ada bazlı planlama yapılacak. Kaçak yapılarla mücadelede etkin izleme süreci başlayacak. Artık gecekondulaşma ve kaçak yapı kavramları, ülkemizin gündeminden tamamen çıkacak, tarih olacak. Köylerde yapılacak olan yapılarla alakalı vatandaşlarımızın valilikten onay alma zorunluluğunu getiriyoruz. Bu düzenlemeyle yaylalarımızda ve köylerimizdeki çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. İlaveten Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için güçlendirme yapılabilmesinin önünü açarak on binlerce binamızı dönüşüm kapsamına alıyoruz."

(AA)