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08 Kasım 2020 Pazar 14:10 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

Bakan Kurum'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
AA

Son Dakika Haberleri.. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, "Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız." dedi.

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