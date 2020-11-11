Bakan Kurum'dan İzmir depremine ilişkin açıklama: 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından İzmir'de 109 bin 921 binada, 586 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yaptıklarını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kurum, Valilik ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren İzmirlilerin yanında yer aldıklarını belirterek, "Hızlı bir şekilde kardeşlerimizin çadır kentlerde, enkaz alanlarında bize ihtiyaç duydukları her alanda bir, beraber olmak suretiyle İzmir'imizin yanında olduk." dedi.

İzmir'deki AFAD Koordinasyon Merkezinde ilgili bakanlıklar, UMKE, emniyet, jandarma, emniyet, belediye yetkilileri ile sürekli koordinasyon toplantıları gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Kurum, milletvekillerinin sahada vatandaşla buluştuğunu, sivil toplum kuruluşları gönüllülerinin de depremzedelere destek verdiğini vurguladı.

Kurum, deprem sonrası İzmir'in yaralarını sarmaya koşan herkese teşekkür ederek, "Göstermiş olduğu uyum sebebiyle, her sabah koordinasyon toplantılarına istisnasız katılarak tek elden yönetimi sağladıklarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI, YENİ KONUTLARIN İNŞASI

Bundan sonraki süreçte ellerinde bir riskli yapı haritası oluğunu ifade eden Bakan Kurum, "Bu süreçle birlikte İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Buna ilişkin yerinde 1750, rezerv alanında yaklaşık 3 bin 250 konut, toplamda 5 bin konutu projelendirdik. Söz verdiğimiz gibi 1 ay içerisinde başlayacağımızı, 1 yıl içerisinde bitireceğimizi ifade etmiştik. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İzmir'in talep gelen her yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına yerel yönetim katılımıyla devam edeceklerini ifade eden Kurum, "İnşallah 2023'e giden yolda yeni İzmir'imizi inşa etmek, ihya etmek için de tüm çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımızla birlikte seferberlik için de yapmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

"Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir" ifadesini kullanan Kurum, bugün itibarıyla 6 bin 500 personel ve 927 araçla çalışmalarını sürdürdüklerinin bilgisini verdi.

Hasar tespit çalışmalarını dün itibarıyla tamamlayacaklarını söylediklerini hatırlatan Kurum, "Dün itibarıyla bize gelen, bildirilen tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamında ihbar gelsin gelmesin bütün binalara bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespitler yapılmıştır. Bugüne kadar 109 bin 921 binada 586 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Bu çerçevede ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayımız 506'ya, 4 bin 239 bağımsız bölüme ulaşmıştır. 5 bin 119 binamız az hasarlı, 511 binamız da orta hasarlıdır."

DEPREMZEDELERE TAŞINMA VE KİRA YARDIMI

Çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Kurum, eşya ve taşınma yardımlarını hasar durumlarına göre yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kurum, gelen taleplerle ödemelerin yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eşyasını alamayanlara 30 bin lira eşya yardımı, yine Türkiye'deki mobilya üreticilerimizden 1000 ailemize 25 bin lira değerinde eşya yardımı, ağır hasarlı binalarda ev sahibi olanlara 13 bin lira taşınma ve kira yardımı, yine ağır hasarlı binalarda 5 bin lira kiracılarımıza taşınma ve kira yardımı, orta hasarlı binalarda 5 bin lira taşınma yardımı ev sahiplerimize, 2 bin 500 lira da kiracılarımıza veriyoruz. Bu çerçevedeki ödemeler başlatıldı. İnşallah en kısa zamanda da tüm bu ödemeleri yaparak yeni konutalarımızın inşa sürecini de tamamlıyor olacağız. Başvurularımızı yine mahallelerimizdeki koordinasyon merkezlerimizde Valiliğimizin koordinesi şeklinde yürütüyoruz ve bugüne kadar toplamda bize yazılı sözlü 11 bin 500 başvuru yapıldı. Başvuralar da aynı gün içinde giderilmeye çalışılıyor ve vatandaşımızın bu noktada neye ihtiyacı varsa bu süreçte hızlı şekilde bu yardımlar gideriliyor."

İzmir için tüm Türkiye'nin bir ve beraber olduğunu dile getiren Kurum, özverili çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

KONTEYNER ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Bakan Kurum, konteyner yapım sürecini AFAD'ın yürüttüğünü, Bayraklı'da 1000 konteynerlik alanda faaliyetlerin sürdüğünü, cuma günü itibarıyla ilk konteynerin konulacağını, 20 gün içinde konteyner kentin içindeki sosyal yaşam alanlarıyla kurulumunun tamamlanacağını anlattı.

Kurum, ihtiyaç olması halinde Ege Üniversitesindeki 312 konteynerlik alanın da hizmete girebileceğini söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Kurum, 30 bin liralık eşya yardımının nakdi olarak yapılacağını belirterek, Türkiye'deki mobilya üreticilerinin ise yardımlarını ayni olarak gerçekleştireceğini ve depremzedelerin evine kadar eşyaları götürüp kurulumunu da yapacağını ifade etti.

İzmir Valiliğindeki ziyarete İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve ilgililer katıldı.