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  • Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz
07 Kasım 2020 Cumartesi 11:40 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz

Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz

Son Dakika Haberleri.. Bakan Kurum, "5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır."

"857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek"

 "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı."

"5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz."

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