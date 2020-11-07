07 Kasım 2020 Cumartesi 11:40 | Son Güncelleme:
Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz
Son Dakika Haberleri.. Bakan Kurum, "5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:
"Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır."
"857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek"
"Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı."
"5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz."