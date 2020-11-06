Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremiyle ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. Binalara ilişkin yıkım sürecinin başlatıldığını belirten Kurum, "Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine gebilirler" dedi.

Vatandaşların taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecinin yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "İzmir kardeşlerimize çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Acılarını, mutluluklarını yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini ya da taleplerini, muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler. Anında ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve koordinasyon merkezimiz çalışıyor. Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler." ifadelerini kullandı.

12 hasarlı binanın yıkımının tamamlandığı bilgisi veren Kurum, salı günü hedefin tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamak olduğunu söyledi. 2508 hasarlı, 338 de orta hasarlı binanın olduğunu kaydeden Bakan Kurum, sözlerini şöyle noktaladı:

Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin belediyemizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız.