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06 Kasım 2020 Cuma 22:26 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışması açıklaması

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışması açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'de meydana gelen depremin ardından binalarda oluşan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'de meydana gelen depremde hasar gören binalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında, "İzmir'de bugün 11 bin 810 bina ve 72 bin 17 bağımsız bölümde daha incelemelerimizi gerçekleştirdik. Deprem dönüşümünde yol haritamız olacak hasar tespit çalışmalarımızı salı günü tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

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