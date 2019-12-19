Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9432
  • 6,6148
  • 281.98
  • 110599
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Kurum'dan flaş 'termik santral' açıklaması! Son uyarımızı yaptık

Bakan Kurum'dan flaş 'termik santral' açıklaması! Son uyarımızı yaptık

Bakan Kurum'dan flaş 'termik santral' açıklaması! Son uyarımızı yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesislerinin yöneticileriyle bugün 13 termik santralın yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının durumunu görüştüklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan 13 termik santral için başlatılan incelemeye ilişkin paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."

(AA)


Can Yaman'dan eski aşkı Demet Özdemir'e zeytin dalı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyonluk teklif!
Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir'den set paylaşımı
Demet Akalın icra memurunu affetmemişti! O davada karar çıktı
'Evliliğimiz dört dörtlük değil'
<p>Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi´nde, Yusuf Özdemir bir süre önce, çalıştığı yerin bahçesine g

Güvercinini Öldüren Atmacayı Yakaladı, Çektiği Video Sosyal Medyayı Salladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Avrupa Birliğinin en güçlü ordusu hangi ülkenin?

Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk