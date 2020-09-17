17 Eylül 2020 Perşembe 11:18 | Son Güncelleme:
Bakan Kurum'dan Elazığ açıklaması: Konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz
Son Dakika Haberleri.. Anadolu Ajansın konuğu olarak soruları yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ ve Malatya depremi hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, "Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum'ın konuşmasının satır başları:
(Giresun'daki sel) Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz.
(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz