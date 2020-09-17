Bakan Kurum'dan Elazığ açıklaması: Konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ ve Malatya depremi hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, "Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'ın konuşmasının satır başları:



(Giresun'daki sel) Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz.

(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz