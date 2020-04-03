Bakan Kurum: Vatandaşlarımızın 3 aylık TOKİ taksitlerini erteledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Elazığ'da 19 bin bağımsız bölümün çalışmalarına başlandı. Elazığ'da 11 binanın temeli atıldı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm belirlediğimiz noktalarda çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmaması, biz riskli binaların tespiti noktasında bakanlık olarak tüm desteği vermeye hazırız. Şuana kadar 1.5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik.

Yardımların tek elden yapılmasından yanayız. Belediyelere her türlü desteği veriyoruz.

Çöpe atılan maskeleri tıbbi atık olarak değerlendirme kişinin sağlığı ile ilgili.

65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları ile ilgili VEFA grubu bünyesinde valiliklere gelen talimatları, belediyelerimiz ve diğer kurumlar vatandaşlara yardım elini uzatmak suretiyle süreci yürütüyor.

(Yardım kampanyaları)

Alternatif kampanya başlatmak bu sürece balta bulur.