Bakan Kurum: Bu kişi ve zihniyeti, maşeri vicdanda sorgulanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP Sözcüsü Engin Özkoç hakkında açıklamada bulundu. Kurum, Meclis'te yaşanan kavga için "İsmini bile anmaktan hicap duyduğum bir şahsın gazi Meclisimiz çatısı altında Cumhurbaşkanımıza ve milletimize ettiği hakareti milletimiz unutmayacak. Bu kişi ve zihniyeti, maşeri vicdanda sorgulanacak. Hukuk önünde de hesap verecek ve yargılanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum: Onların hedefleri bu birliği, beraberliği bozmaktır

Kurum konuşmasının devamında "Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadele ile topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıyoruz." dedi

AA