Bakan Kurum: Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevre ihbar hattı oluşturduk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremzedelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Önlemleri

Bakan Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirleri için, " Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler." ifadelerine yer verdi.

Elazığ depreminde meydana gelen hasarlara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, "2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşlarımıza dokunmak, yaralarını hızlı şekilde sarmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Tüm illerde çalışmalarımız eş zamanlı yürütülmektedir." dedi.

AA