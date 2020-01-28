Bakan Kurum açıkladı! Elazığ'a 10 bin konutluk uydu kent kuruluyor

Bakan Kurum, 315 yıkık bina olduğunu belirterek, yapılacak yeni konutlarla ilgili bilgileri paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da "Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk." dedi ve "10 bin konutluk uydukent kuracağız." açıklamasını yaptı. Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

Murat Kurum şu ifadeleri kullandı;

Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Yine bu vesileyle bu süreçte tüm Türkiye olarak birliği beraberliği tüm dünyaya gösterdiğimiz için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hasar tespit ekibimiz Elazığ'da 700'e çıktı. Diğer illerle birlikte 1000 kişiyle bu tespitleri sürdürüyoruz.Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 458 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı alan var.

Artık yıkım çalışmalarına başladık .Acil yıkılacak binalara ilişkin hızlı bir şekilde işlemleri başlatıyoruz. İki enkazımızın olduğu biri Sürsürü mahallesi. Orada toplamda 10 binada inceleme yaptık. Mevcutta Dilek ve Petek sitelerinin olduğu alanda 205 dairemiz mevcut. Diğer binaların da ağır hasarlı olduğu görüldü. Burayı riskli alan kapsamına alıyoruz.

EN GEÇ 2 GÜNDE TAMAMLANACAK

Mustafa Paşa Mahallesinde 86 binamız var. Bu binaların risk durum tespitleri en geç iki gün içinde tamamlanacak. 19 bin metrekarelik alanda bir proje gerçekleştireceğiz, 300 konut yapacağız. Yemişlik'te toplamda 10 bin konutlu yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. İlk etapta 2 bin konut yapacağımızı söylemiştik, bu sayıyı hasar tespite göre artırabiliriz. Burada da zemin+3'ü geçmeyecek.

Bakan Kurum Twitter hesabından "Elazığ'da depremin izleri silinecek" başlıklı bir paylaşım yaptı;

Dün Sivrice ilçemize gittik. Konteyner kent kuruluyor, kalıcı konutlarla ilgili yer çalışması yaptık. Yine Sivrice'de 60 bin metrekarelik alanda zemin+2 olarak şekilde göle nazır konutlarımızı gerçekleştireceğiz. Toplamda 350 konutluk bir projemiz var.