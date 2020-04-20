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  3. Bakan Koca'dan 'yerli solunum cihazı' üretimine ilişkin mesaj

Bakan Koca'dan 'yerli solunum cihazı' üretimine ilişkin mesaj

Bakan Koca'dan 'yerli solunum cihazı' üretimine ilişkin mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Twitter'dan yerli solunum cihazı üretimine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler."

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