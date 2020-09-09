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09 Eylül 2020 Çarşamba 20:45 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan, sosyal mesafeli sohbet eden 2 vatandaşa teşekkür

Bakan Koca'dan, sosyal mesafeli sohbet eden 2 vatandaşa teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli oturup, sohbet eden 2 vatandaşın fotoğrafını paylaştığı Twitter hesabında, "Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."

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