Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs mutasyonu açıklaması: Tüm yolcular izolasyona alınmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, koronavirüs mutasyonu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınacak tedbirleri duyurdukları hatırlattı. Koca, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1'inci ve 7'nci günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4 bin 603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır"