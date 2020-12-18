Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması: Tüm aşılar için geçerlidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıları için getirilen 'Acil kullanım onayı' için ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir" dedi. Koca ayrıca 'Basın Açıklaması'nı bir fotoğrafla paylaştı.