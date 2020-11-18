Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Bakan Fahrettin Koca, "Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Salgının gidişatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

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