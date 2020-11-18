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18 Kasım 2020 Çarşamba 10:56 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Fahrettin Koca, "Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Salgının gidişatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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